Aos 18 anos, quando ninguém acreditava, Beatriz venceu a morte

No “Dois às 10”, Beatriz partilha uma história de sobrevivência e coragem que continua a emocionar. Há quase um ano, a jovem viveu um acidente devastador quando o carro onde seguia com a irmã se despistou na autoestrada e capotou três vezes, deixando os médicos sem esperança de que sobrevivesse. Contra todas as probabilidades, Beatriz venceu a morte e, hoje, mostra não só como conseguiu sobreviver, mas também como tem sido aprender a viver com o trauma e reconstruir a sua vida depois de um momento que nenhuma jovem deveria enfrentar.
