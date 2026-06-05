Aos 19 anos, Cristina tornou-se madrasta de duas crianças ao apaixonar-se por um homem 15 anos mais velho

No “Dois às 10”, conhecemos a inspiradora história de amor de Cristina e Eduardo. Separados por 15 anos de diferença de idade, viveram um romance que começou quando Cristina tinha 19 anos e Eduardo 34, numa altura em que ele era seu professor. Contra preconceitos e provando que o amor não tem idade, o casal construiu uma relação sólida e duradoura. Cinco anos depois de iniciarem o namoro, deram o nó em 1994 e, ao longo dos anos, formaram uma família feliz, com dois filhos em comum.