Aos 19 anos, João sofreu dois acidentes no mesmo dia. Hoje, está irreconhecível e dependente da mãe

No «Dois às 10», Rosário conta como o filho João teve dois acidentes no mesmo dia, quando tinha apenas 19 anos. O jovem despistou-se ao conduzir o carro dele e, de seguida, a própria ambulância que o socorria também teve um acidente. João teve um traumatismo grave, conseguiu sobreviver, mas agora depende da mãe para tudo. Rosário vive para o filho e diz que transforma a dor em amor.