No “Dois às 10”, conhecemos a história de Mariana, uma jovem que sempre viveu a sua grande paixão pela ginástica. No entanto, aos 20 anos, um diagnóstico inesperado obrigou-a a afastar-se dos treinos e das competições que tanto amava. Hoje, partilha connosco um percurso marcado por desafios, superação e coragem.
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Aos 20 anos, Mariana foi diagnosticada com doenças reumáticas: “Não estamos bem às espera que apareçam doenças destas”
- Dois às 10
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