No «Dois às 10», acompanhamos a história de Matilde, uma jovem de 21 anos cuja vida tem sido marcada pela resiliência e pela força perante desafios inesperados. Cresceu sem a presença do pai, mas sempre amparada pelo amor incondicional da mãe e dos avós. Viveu uma adolescência aparentemente comum até que, aos 16 anos, começaram a surgir os primeiros sinais da Síndrome de Tourette — um marco que mudou o rumo da sua vida. Mais tarde, um novo diagnóstico, o de autismo, veio trazer novas perguntas, novas batalhas e também novas formas de se conhecer. Hoje, Matilde partilha o seu percurso com coragem, mostrando que a diferença não a define, mas sim a forma inspiradora como enfrenta o mundo.
Aos 21 anos, Matilde encontrou a liberdade numa cadeira de rodas: «Antes da cadeira, não consiga ir atrás dos meus objetivos»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:57
