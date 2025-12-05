Aos 21 anos, Matilde encontrou a liberdade numa cadeira de rodas: «Antes da cadeira, não consiga ir atrás dos meus objetivos»

No «Dois às 10», acompanhamos a história de Matilde, uma jovem de 21 anos cuja vida tem sido marcada pela resiliência e pela força perante desafios inesperados. Cresceu sem a presença do pai, mas sempre amparada pelo amor incondicional da mãe e dos avós. Viveu uma adolescência aparentemente comum até que, aos 16 anos, começaram a surgir os primeiros sinais da Síndrome de Tourette — um marco que mudou o rumo da sua vida. Mais tarde, um novo diagnóstico, o de autismo, veio trazer novas perguntas, novas batalhas e também novas formas de se conhecer. Hoje, Matilde partilha o seu percurso com coragem, mostrando que a diferença não a define, mas sim a forma inspiradora como enfrenta o mundo.