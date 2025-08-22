Aos 25 anos, Helena enfrentou um cancro devastador. E tudo começou com uma simples dor na perna

No «Dois às 10», conhecemos a história de Helena Santos, que aos 25 anos recebeu um diagnóstico devastador: um tumor maligno na perna, já com metástases no pulmão e fígado. Ao longo de meses, Helena enfrentou sessões intensivas de quimioterapia e radioterapia no IPO do Porto, lidando com dores, internações e a difícil experiência de perder o cabelo, que só foi cortado pelas tias maternas. Hoje, Helena encontra-se em remissão, mas não esconde o medo de uma recaída e continua a usar peruca para se sentir mais confortável. Uma história de coragem, resiliência e esperança.

