No “Dois às 10”, conhecemos a história de Maria João, uma mulher transexual que, aos 50 anos, celebra a conclusão de um longo e desafiante percurso de transição que durou cerca de nove anos. Nascida como António numa pequena aldeia de Guimarães, viveu grande parte da sua vida em silêncio, marcada por um profundo sofrimento por não se identificar com o corpo masculino. Hoje, partilha o seu testemunho de coragem, resiliência e autenticidade, numa conversa emotiva sobre identidade, aceitação e liberdade de ser quem sempre soube que era.
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Aos 35 anos, Maria João decidiu mudar de sexo: “Sou uma mulher feliz”
- Joana Lopes
- Hoje às 11:33
NESTE PROGRAMA
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Aos 35 anos, Maria João decidiu mudar de sexo: “Sou uma mulher feliz”
Hoje às 11:33
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