VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Aos 35 anos, o diagnóstico que mudou tudo: A luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica

No «Dois às 10», conhecemos a história de Filipa que com apenas 35 anos, viu os sonhos irem por água abaixo quando foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica. Em apenas um ano ficou quase sem andar, nos dias mais difíceis encontra a motivação na família e sobretudo nas duas filhas e apesar de tudo não desiste.

  • Hoje às 11:49
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Filipa tem 35 anos e luta contra a ELA: «Em um ano deixei de ter mobilidade»

Hoje às 12:04

Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina

Hoje às 11:39

Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente

Hoje às 11:33

Diana Dora sobre discussão dentro da Casa: «Saltou-me mesmo a tampa!»

Hoje às 11:26

Inédito: As imagens do casting de Diana Dora para o «Secret Story»

Hoje às 11:23

Diana Doara assume erro após sair do «Secret Story»: «Joguei mal!»

Hoje às 11:19

Perda de visão silenciosa: Saiba como identificar e prevenir!

Hoje às 10:50
MAIS

Mais Vistos

Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina

Hoje às 11:39

Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos

Ontem às 11:34

Inesperado! Juiz Hélder Fráguas «invade» estúdio, em direto

Hoje às 10:40

Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente

Hoje às 11:33

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Ontem às 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

5 mar, 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

5 mar, 15:00

Fora do Estúdio

Esteve no "fundo do poço". Sandra Felgueiras recorda batalha: "Estaria numa depressão"

Há 3h e 27min

Mãe de Carolina Pinto sofre susto após ter colocado dentes na Turquia: saiba o que aconteceu

Hoje às 12:00

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Ontem às 13:00

Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

Ontem às 12:00

Fotos

Esteve no "fundo do poço". Sandra Felgueiras recorda batalha: "Estaria numa depressão"

Há 3h e 27min

Juiz Hélder Fráguas realiza sonho de avô e neto em direto: veja o momento

Hoje às 13:00

Mãe de Carolina Pinto sofre susto após ter colocado dentes na Turquia: saiba o que aconteceu

Hoje às 12:00

Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

Hoje às 10:40