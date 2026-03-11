Aos 35 anos, o diagnóstico que mudou tudo: A luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica

No «Dois às 10», conhecemos a história de Filipa que com apenas 35 anos, viu os sonhos irem por água abaixo quando foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica. Em apenas um ano ficou quase sem andar, nos dias mais difíceis encontra a motivação na família e sobretudo nas duas filhas e apesar de tudo não desiste.
