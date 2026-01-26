Aos 44 anos, Francisco confessa: “Casei porque achava que ia morrer”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Francisco, de 44 anos, cuja vida mudou de forma abrupta após o diagnóstico de um cancro cerebral raro e agressivo. Sem nunca ter apresentado sinais de alerta, passou meses a ser tratado a uma alegada depressão, até que um TAC revelou um glioblastoma grau IV. Com apenas sete dias para se preparar para uma cirurgia de alto risco, enfrentou o medo e a incerteza. Francisco sobreviveu à operação e vive hoje um dia de cada vez, com coragem, lucidez e uma profunda vontade de continuar.