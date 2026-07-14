Aos 5 anos, Gabriel enfrenta terceiro tumor e médicos não têm esperança

No “Dois às 10”, conhecemos a emocionante história do pequeno Gabriel, que, com apenas cinco anos, enfrenta já o seu terceiro tumor. Enquanto os médicos continuam à procura de respostas e de novas soluções, os pais, Ana e Ruben, recusam perder a esperança e mantêm-se unidos nesta luta diária pela vida do filho. Um testemunho de coragem, amor e resiliência que promete tocar todos os portugueses.