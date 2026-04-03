Aos 5 meses, Maria teve de amputar os dedos dos pés e das mãos: “Para eu não morrer, os médicos resolveram cortar os meus dedinhos”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Maria, uma menina que aos 5 meses enfrentou uma meningite e, para sobreviver, teve de amputar os dedos das mãos e dos pés. Há quatro anos, conhecemos o seu caso pela voz dos pais. Hoje, com 8 anos, é a própria Maria que nos conta, na primeira pessoa, o caminho que tem feito, partilhando a sua força, coragem e a incrível evolução que tem alcançado ao longo destes anos.