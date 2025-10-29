VÍDEO SEGUINTE
Aos 53 anos, Paula não se lembra de passar um Natal ou um aniversário com alguém

No «Dois às 10», conhecemos a história comovente de Paula, uma mulher de 53 anos que enfrenta uma dura batalha contra a doença e a solidão. Sem o apoio da família, Paula perdeu a vontade de viver e confessa que, sem as ajudas externas que recebe, já não teria como garantir a alimentação nem a medicação de que tanto precisa.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:33
NESTE PROGRAMA
