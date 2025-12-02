Aos 6 anos, Francisca tem Síndrome de Down, problemas cardíacos e mal fala

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carla, uma mãe de 41 anos que vive orientada por um lema inabalável: «Dou a vida pela minha filha». Desesperada e revoltada, partilha o percurso desafiante que tem enfrentado desde o nascimento de Francisca, diagnosticada com Síndrome de Down e marcada por outros problemas de saúde que se foram agravando ao longo do tempo. De três em três meses, mãe e filha viajam do Algarve ao Porto para que a Francisca possa receber terapias intensivas essenciais ao seu desenvolvimento. Enquanto isso, as irmãs da menina ficam sozinhas e Carla sente que já não vive — apenas sobrevive — agarrada à esperança de que um dia a filha possa, finalmente, viver livre das limitações que a condicionam.