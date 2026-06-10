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Aos 6 anos, Salvador vive com o corpo em ferida devido a doença sem cura: «É difícil ver a dor dele»

Aquele que era para ser o dia mais feliz de Joana e Luís acabou por ser dos mais difíceis da vida deles. O filho Salvador nasceu sem pele em algumas partes do corpo e os médicos não sabiam dizer se ele iria sobreviver. Hoje tem seis anos e vive com o corpo em ferida devido a uma doença sem cura.

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