Aos 63 anos, Helena revela o segredo para manter um corpo escultural

No «Dois às 10», conhecemos Helena Morais, uma mulher de 63 anos que desafia todas as expectativas e se recusa a deixar que a idade a defina. Fora do padrão, Helena acorda todos os dias antes do sol nascer para iniciar a sua rotina no ginásio, onde treina quase diariamente há mais de duas décadas. Com uma atitude confiante e sem medo do que os outros pensam, partilha os seus treinos no Instagram e celebra o seu estilo único, desde calções e minissaias até a ousadia de andar de barriga à mostra. Helena é, sem dúvida, um verdadeiro exemplo de resiliência e inspiração para todas as gerações.