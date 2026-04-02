Aos 82 anos, Alda é cuidadora do filho de 57: "Não tenho mais ninguém"

No “Dois às 10”, conheça a história comovente de António, que aos 47 anos viu uma doença rara e degenerativa transformar por completo a sua vida, retirando-lhe a autonomia e qualidade de vida. Hoje, totalmente dependente, encontra na mãe, Alda, de 82 anos, o seu maior apoio e cuidadora incansável. Um testemunho de amor, resiliência e dedicação que promete tocar todos os que acompanham esta luta diária.