No «Dois às 10», conhecemos a história comovente de Manuel e do seu filho Sílvio, que tem trissomia 21. Manuel, com 83 anos, cuida do filho com um amor incondicional e partilha os desafios e as alegrias desta relação especial. Apesar das dificuldades e preconceitos que enfrentaram ao longo dos anos, Manuel nunca desistiu de Sílvio e demonstra um carinho imenso pelo filho. Saiba mais em TVI Player