Aos 84 anos, Bernardete realiza sonho de vida: «A minha avó só queria ir à televisão!»

No «Dois às 10», a história de Bernardete é um testemunho de resiliência e amor familiar. Apesar de enfrentar quatro cancros e dois AVCs, ela permanece o pilar que une todos. A relação especial com a neta, Inês, é evidente, com Inês a descrever o amor incondicional que sente: «Eu sou um amor, como a minha avó é, eu sou um amor para a minha avó e a minha avó é um amor para mim, para o resto das pessoas». Agostinho destaca a generosidade e franqueza de Bernardete, qualidades que a tornam tão especial. A família recorda com carinho o carnaval em que Inês usou uma peruca da avó, um gesto de apoio durante o período da doença. Bernardete é o porto seguro de Inês, um apoio constante nos momentos mais difíceis, como o velório do pai e o AVC da mãe. O desejo de Bernardete de passar os seus últimos dias na casa em Magueija sublinha a importância desse lugar para a família.