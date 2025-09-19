Aos 84 anos, José continua a trabalhar para complementar a reforma de pouco mais de 300 euros

No «Dois às 10», recebemos José, mais conhecido como o «Zé do Fitas», que partilha a sua longa e inspiradora história. Com 73 anos de experiência, começou a trabalhar ainda jovem na retrosaria do tio, onde só recebeu o primeiro salário sete anos depois. Reformado desde os 60 anos, José continua a dedicar-se à loja, não apenas pela necessidade financeira, mas pelo prazer de conviver com clientes que considera a sua segunda família. Manuel e Vítor comentam a relação especial que mantêm com ele, e José emociona-se ao confessar que a loja é aquilo que lhe dá forças e sentido para continuar a viver plenamente.