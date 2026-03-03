Aos 85 anos, esta mulher faz algo que ninguém jamais imaginaria

No “Dois às 10”, Isabel do Carmo mostra que a idade é apenas um número. Aos 85 anos, continua a receber pacientes, mantendo a sua reconhecida carreira como médica endocrinologista. Mas a sua história vai muito além da medicina: antifascista convicta, viveu intensamente a luta contra o Estado Novo, experiências que marcaram a sua vida e o país. Hoje, conhecemos de perto esta força da natureza, que combina saber, coragem e uma paixão inabalável por fazer a diferença.