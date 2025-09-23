VÍDEO SEGUINTE
Aos 89 anos, Maria da Conceição não sabe ler nem escrever

No «Dois às 10», recebemos Maria da Conceição, uma mulher de 89 anos que viveu toda a sua vida sem saber ler nem escrever. Crescida numa família ligada à agricultura, conta-nos como os seus pais consideraram que não precisava de ir à escola, ao contrário dos irmãos, que carinhosamente chama de «cachopos». Maria partilha as memórias da sua infância, o trabalho árduo no campo e a alegria que encontrou no que conseguiu aprender ao longo da vida. Só aos 70 anos aprendeu a escrever o seu próprio nome, mas garante que o que mais deseja é ter saúde e continuar a viver com felicidade e risos. Uma conversa comovente sobre a simplicidade da vida, os sonhos e a sabedoria adquirida com a experiência.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:32
