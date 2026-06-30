Aos 90 anos, Maria Leopoldina impressiona com a sua profissão: “Até que as pernas andem, eu não paro”

No “Dois às 10”, começamos a manhã com uma verdadeira força da natureza. Aos 90 anos, Maria Leopoldina continua a conquistar todos com a sua energia contagiante, boa disposição e paixão pela cozinha. Conhecida como a cozinheira mais animada do país, prova que a idade é apenas um número e que nunca é tarde para espalhar alegria e sabor.