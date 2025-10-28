Aos dois anos, Eva não falava e andava em bicos dos pés. Aos 9, o que faz deixa todos espantados

No «Dois às 10», conhecemos a inspiradora história da Eva, uma menina que aos dois anos e meio enfrentava vários desafios — caminhava em bicos dos pés, só comia sopa, não falava e não conseguia segurar num lápis. Hoje, com 9 anos, é uma criança cheia de sonhos, determinada e com um sorriso que reflete toda a sua força. Apesar de ainda ter algumas batalhas pela frente, os pais acreditam firmemente que Eva será uma adulta autónoma e feliz.