No «Dois às 10», Margarida mostra que, aos seis anos, a atrofia muscular é apenas um detalhe na vida cheia de rotinas que partilha com a família. Entre a natação, a dança e os escuteiros, a menina prova que os limites físicos não a impedem de viver como qualquer criança da sua idade.
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Aos seis anos, Margarida faz da atrofia muscular apenas um detalhe
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Aos seis anos, Margarida faz da atrofia muscular apenas um detalhe
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