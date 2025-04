Apagão em Portugal: o relato de uma viagem complicada para equipa do programa

No «Dois às 10», a viagem dos repórteres do programa durante o apagão é descrita como uma experiência única. A ausência de trânsito e o encerramento dos postos de combustíveis marcaram o percurso. A equipa, inicialmente, não tinha noção da dimensão do problema. A situação era de total incerteza, com a equipa a sentir-se isolada. «E confesso-te que senti um pouco à parte do resto do mundo», é uma das frases que resume o sentimento daquele dia. A falta de combustível tornou a viagem ainda mais dramática, com os últimos quilómetros a serem percorridos com a autonomia no limite. Apesar das dificuldades, a equipa conseguiu chegar à redação, pronta para informar o país sobre a situação. Saiba mais em TVI Player