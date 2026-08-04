Após 13 anos de casamento e dois filhos, ex-concorrente do "Secret Story" revela decisão importante

No “Dois às 10”, recebemos Sandra Costa, que ficou conhecida do grande público pela sua participação no “Secret Story 3”. Sem filtros e sempre frontal, conquistou uma forte presença nas redes sociais, onde publica vídeos em biquíni e partilha as suas opiniões sem “papas na língua”.
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