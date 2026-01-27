No “Dois às 10”, ficamos a conhecer todos os detalhes do novo capítulo na vida de Sara Barradas e José Raposo. Após 14 anos de casamento e com uma filha em comum, o casal decidiu dar um grande passo e investir numa casa cheia de história: uma habitação do século XIX. Entre sonhos, desafios e projetos de renovação, venha descobrir como é a nova casa, o que os motivou a avançar e como esta mudança está a ser vivida em família.
Após 15 anos de casamento, Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade
- Joana Lopes
- Hoje às 10:15
