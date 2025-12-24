Após 2 anos de alegados comentários preconceituosos do patrão, Kevin destruiu a montra da loja com o carro

No «Dois às 10», conhecemos a história de Kevin, o homem que protagonizou um ato extremo ao lançar o seu carro contra a montra da loja onde trabalhava. Numa conversa honesta com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o convidado explicou que a sua atitude foi o culminar de dois anos marcados por alegados comentários preconceituosos e humilhações por parte do patrão.