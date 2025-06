No «Dois às 10», Ana Lurdes partilhou a sua experiência de vida após a perda do marido em 2020. Após quatro anos de solidão, descobriu nos bailes uma nova forma de convívio e alegria, encontrando felicidade na dança e na companhia. Cláudio Ramos conversa com Ana Lurdes sobre a sua nova paixão. Saiba mais em TVI Player