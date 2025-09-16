VÍDEO SEGUINTE
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa

No «Dois às 10», recebemos Catarina Miranda, que conquistou o 2.º lugar no «Big Brother Verão». Em estúdio, partilha connosco como foi a experiência intensa no programa, os desafios que enfrentou, as amizades que construiu e o impacto que esta aventura já está a ter na sua vida fora da casa.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:05
