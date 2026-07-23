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Após acidente que o deixou em perigo, Rodrigo sonhou com a mãe que morreu quando ele tinha nove anos: «Ninguém me sabe explicar»

No «Dois às 10», Rodrigo recorda o acidente de mota que o deixou em perigo e o medo que sentiu naquele momento. A conversa em estúdio ganha ainda mais emoção quando ele fala do sonho com a mãe, que morreu quando tinha nove anos, numa memória que continua sem explicação para ele: «Ninguém me sabe explicar».

  • Dois às 10
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