VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Após anos de violência, filho de Sílvia foi preso: “Eu tenho esperanças que volte”

No “Dois às 10”, damos voz ao desespero de Sílvia, mãe de um jovem de 25 anos que se encontra em prisão preventiva. Após um diagnóstico de bipolaridade, uma sucessão de surtos psicóticos e vários comportamentos que o levaram a cometer crimes, Sílvia vive dividida entre a dor, a preocupação e o amor incondicional. Sem saber como ajudar o filho, há apenas uma certeza que a acompanha todos os dias: se lhe virar as costas, ele ficará completamente sozinho.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:49
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Com o filho preso, Sílvia descobriu que tinha cancro: “Não dá para pensar no meu problema oncológico”

Hoje às 11:56

Sílvia tem medo do filho bipolar: “Dormia e debaixo da cama tinha uma mochila preparada para correr dali para fora”

Hoje às 11:43

Aos 80 anos, Maria de Lurdes ficou sem nada e foi acolhida pelo neto

Hoje às 11:41

Emocionada, Maria de Lurdes visita, pela primeira vez, a casa que perdeu num incêndio: “As minhas coisinhas…”

Hoje às 11:27

Aos 80 anos, Maria de Lurdes perdeu a casa num incêndio

Hoje às 11:25

Ao lado da mulher, Sérgio Duarte fala de Catarina Miranda: “Nunca disse isto à Vanda”

Hoje às 11:10

Sérgio Duarte expõe toda a verdade sobre polémica com Catarina Miranda

Hoje às 10:59
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não contêm o riso após resposta de Ariana

Ontem às 11:56

A primeira entrevista de Ariana após ser expulsa do Secret Story - Veja a conversa completa

Ontem às 12:25

Cristina Ferreira revela rotina após as galas do “Secret Story 10” que não falha

Ontem às 09:59

Após ver tudo, Ariana já tomou uma decisão em relação a Diogo

Ontem às 11:52

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Fora do Estúdio

Como nunca o vimos: imagens de Ricardo João fora da casa revelam lado sedutor

Há 41 min

Emigrada, Soraia Moreira não baixa os braços e toma decisão importante

Há 59 min

Sem intervenções estéticas: foto antiga de Jéssica chama a atenção pelas grandes diferenças

Há 1h e 41min

«Depois de tudo o que vi...»: fora do Secret Story, Ariana comunica decisão sobre Diogo

Há 2h e 15min

Fotos

"Melhor do que o Dyson”: O aspirador que custava 161€ e agora caiu para os 105€

Há 12 min

Como nunca o vimos: imagens de Ricardo João fora da casa revelam lado sedutor

Há 41 min

Emigrada, Soraia Moreira não baixa os braços e toma decisão importante

Há 59 min

Sem intervenções estéticas: foto antiga de Jéssica chama a atenção pelas grandes diferenças

Há 1h e 41min