No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins analisam a estreia do «Secret Story 9», comentando os primeiros momentos do programa e dando a sua opinião sobre os novos concorrentes, as suas personalidades e estratégias iniciais dentro da casa.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Após comentário de Gonçalo Quinaz, Cristina Ferreira responde: «Fiz o meu trabalho»
- Joana Lopes
- Há 3h e 23min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:05
Após comentário de Gonçalo Quinaz, Cristina Ferreira responde: «Fiz o meu trabalho»
Há 3h e 23min
01:07
Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães
Hoje às 08:54
04:05
Gonçalo Quinaz expõe ligação com concorrente do «Secret Story 9» e lança alerta: «Sei o que está aqui»
Há 3h e 23min
02:21
Cláudio Ramos confessa reação ao conhecer concorrente do «Secret Story 9»: «Chorei um pouco»
Há 3h e 20min
04:06
Gonçalo Quinaz destaca estratégia de concorrente do «Secret Story 9»: «Foi preparado para ninguém gostar dele»
Há 3h e 12min
01:50
Implacável, Gonçalo Quinaz antecipa desfecho entre Marisa e Pedro: «Temo que possa ser o final desta relação aqui dentro»
Há 3h e 10min
01:58
Barbeiro de Cristiano Ronaldo entra no «Secret Story 9»
Há 3h e 5min
05:52
Cristina Ferreira mostra apoio a concorrente do «Secret Story 9» após desfecho inesperado: «Vou ficar contigo até ao fim»
Há 2h e 58min
04:31
Miguel esclarece passado com Raquel: «Nunca [namorámos]»
Há 2h e 40min
01:40
Conheça os segredos do «Secret Story 9». Um deles tem ligação ao sobrenatural
Há 2h e 38min
03:04
Adriano Silva Martins sobre a participação da ex-namorada de Afonso Leitão no «Secret Story 9»: «Mais uma lesada pelo Afonso»
Há 2h e 32min
03:04
Gonçalo Quinaz provoca Cláudio Ramos: «Vou-te desmascarar»
Há 2h e 32min
03:04
Cristina Ferreira reage à presença da ex-namorada de Afonso Leitão no «Secret Story 9»: «Se calhar, a Miranda não está a achar graça»
Há 2h e 31min
10:35
Este é o motivo especial que trouxe as estrelas António Fagundes e Christiane Torloni a Portugal
Há 2h e 18min
02:18
Jéssica Vieira confessa: «Nunca pensei que eu ia vencer»
Há 1h e 55min
02:18
Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda: «Achei sempre até ao fim que ela ia vencer»
Há 1h e 55min