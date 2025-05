No «Dois às 10», a mãe de Rogério recorda com emoção a tentativa de colocar termo à vida por parte do filho após um desgosto amoroso, descrevendo a dor e a angústia que sentiu ao vê-lo desistir da vida. Recorda o alívio que sentiu ao ver o filho recuperar e encontrar novamente o amor com a sua atual companheira. Saiba mais em TVI Player