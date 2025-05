Após desgosto de amor, Fernando decidiu pôr termo à vida: «Foi um choque muito grande»

No «Dois às 10», a família de Fernando partilha a sua história, marcada por um desgosto de amor e uma batalha contra a psicose. O irmão recorda um telefonema alarmante e descreve como a doença se manifestava de forma perturbadora. O diagnóstico no Hospital do Barreiro foi um choque. A família procurou respostas rápidas, mas a tristeza profunda consumiu Fernando após o fim de um relacionamento. A sua morte inesperada deixou um vazio irreparável. Saiba mais em TVI Player