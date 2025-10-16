Após diagnóstico Carla pensou que ia morrer: «Já senti a minha vida por um fio»

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carla. Carla é uma mulher de garra que luta para ter qualidade de vida há uma década. Descobriu aos 33 anos que precisava de um transplante renal e desde então faz hemodialise para viver. No ano passado finalmente surgiu a esperança do transplante tão aguardado mas Carla recebeu o diagnostico de cancro da mama. Depois de lutar contra o cancro Carla terá voltar a entrar na lista de dadores e até lá, continua com a vida presa a uma máquina.