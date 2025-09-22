Após diagnóstico de cancro, Joana perdeu o marido numa semana: «Ainda disse que eu era a mulher da vida dele»

No «Dois às 10», recebemos Joana, uma mulher que, até recentemente, levava uma vida cheia de felicidade. Mãe de dois filhos, vivia com o amor da sua vida na casa que construíram juntos, rodeada de sonhos e planos para o futuro. Mas a sua vida mudou de forma abrupta quando o marido recebeu um diagnóstico de cancro fulminante, que, em apenas uma semana, lhe tirou a vida, deixando Joana e a sua família a enfrentar uma dor inimaginável.