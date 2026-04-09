Após críticas dos colegas, Cristina Ferreira sai em defesa de concorrente: “Era mesmo eu…”
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Após discussão no "Secret Story 10", Cristina Ferreira sai em defesa de concorrente: “Era mesmo eu…”
- Joana Lopes
- Há 2h e 31min
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