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Após expulsão do Big Brother Verão, Joaquim recebe grande surpresa

No «Dois às 10», Joaquim, o 5.º expulso do "Big Brother Verão", dá a primeira entrevista após deixar a casa e é surpreendido em estúdio com uma mensagem emotiva do pai. O momento reforça o lado mais pessoal da saída do concorrente, que sai desiludido com o desfecho do jogo, mas deixa claro que a experiência o marcou para sempre.

  • Dois às 10
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