Após expulsão, Kina receia receção do público: «Espero que seja só amor, que não me façam mal»

No «Dois às 10», Kina falou sobre os receios após a sua expulsão do Big Brother Verão, confessando a ansiedade sobre como será recebida pelo público fora da casa.

A icónica estilista portuguesa, conhecida pelo seu percurso nos anos 90, participou nesta edição do reality show e deixou marca com a sua personalidade e opiniões fortes, tornando a sua saída um dos momentos mais comentados da gala de ontem.