VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Após ficar numa cadeira de rodas, Liliana recorda ajuda dos mais próximos: «Quando uma amiga me dava banho, era amor»

No «Dois às 10», Liliana Assunção fala sobre o apoio que recebeu de familiares e amigos após ficar numa cadeira de rodas. A convidada explica como a ajuda próxima foi essencial para enfrentar os desafios diários e continuar a celebrar pequenas conquistas.

  • Ontem às 12:52
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Liliana recorda duras palavras da médica: «A primeira coisa que ouvi foi que não voltaria a andar»

Ontem às 12:47

«Senti uma pontada no fundo das costas, que em três dias me deixou caída no chão»: Como Liliana ficou numa cadeira de rodas

Ontem às 12:28

Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»

Ontem às 11:57

Diogo Bordin responde a pergunta sobre Carolina Braga: «Gostavas de a ter na tua vida?»

Ontem às 11:52

«Quando vi a minha filha pela primeira vez não senti assim nada de especial»: Psicóloga explica este fenómeno

Ontem às 11:20

Sabe o que é a colestase gravídica? Conheça esta doença que pode afetar tanto o bebé como a mãe

Ontem às 11:08

O poder de fotografar grávidas: «Chegam sem autoestima... É uma grande satisfação quando saem dali felizes»

Ontem às 10:49
MAIS

Mais Vistos

Diogo Bordin responde a pergunta sobre Carolina Braga: «Gostavas de a ter na tua vida?»

Ontem às 11:52

Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»

Ontem às 11:57

Cláudio Ramos arranca programa com mensagem muito especial de parabéns para Cristina Ferreira

Ontem às 10:06

Cláudio Ramos em êxtase com gala do Big Brother Verão: «Fiquei tão contente»

8 set, 09:57

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

Ontem às 10:34

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

8 set, 16:00

Se os bifes de frango já o cansam, esta receita espanhola é a solução

4 set, 16:25

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Fora do Estúdio

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

Ontem às 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Ontem às 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

5 set, 20:10

Fotos

Foi assim que a relação entre Diogo Bordin e António Leal e Silva começou

Ontem às 15:37

Diogo Bordin quebra o silêncio sobre relação com António Leal e Silva: «A gente não controla»

Ontem às 14:59

Esta é a infusão favorita das espanholas para emagrecer

Ontem às 11:22

A rotina de cuidados que ajuda Helena Isabel a brilhar aos 73

Ontem às 11:06