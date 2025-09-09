No «Dois às 10», Liliana Assunção fala sobre o apoio que recebeu de familiares e amigos após ficar numa cadeira de rodas. A convidada explica como a ajuda próxima foi essencial para enfrentar os desafios diários e continuar a celebrar pequenas conquistas.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Após ficar numa cadeira de rodas, Liliana recorda ajuda dos mais próximos: «Quando uma amiga me dava banho, era amor»
- Ontem às 12:52
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:27
Após ficar numa cadeira de rodas, Liliana recorda ajuda dos mais próximos: «Quando uma amiga me dava banho, era amor»
Ontem às 12:52
01:16
Cláudio Ramos arranca programa com mensagem muito especial de parabéns para Cristina Ferreira
Ontem às 10:06
12:36
Rosa tornou-se peixeira por amor: Conheça a incrível história da «CR7 do peixe»
Ontem às 10:26
11:21
Come fruta ao pequeno-almoço? Nem todas são tão saudáveis como pensa... Descubra as melhores opções
Ontem às 10:38
08:21
O poder de fotografar grávidas: «Chegam sem autoestima... É uma grande satisfação quando saem dali felizes»
Ontem às 10:49
08:37
Sabe o que é a colestase gravídica? Conheça esta doença que pode afetar tanto o bebé como a mãe
Ontem às 11:08
07:26
«Quando vi a minha filha pela primeira vez não senti assim nada de especial»: Psicóloga explica este fenómeno
Ontem às 11:20
06:19
Diogo Bordin responde a pergunta sobre Carolina Braga: «Gostavas de a ter na tua vida?»
Ontem às 11:52
04:24
Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»
Ontem às 11:57
03:08
«Senti uma pontada no fundo das costas, que em três dias me deixou caída no chão»: Como Liliana ficou numa cadeira de rodas
Ontem às 12:28
09:08
Liliana recorda duras palavras da médica: «A primeira coisa que ouvi foi que não voltaria a andar»
Ontem às 12:47