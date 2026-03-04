João Jesus e Soraia Sousa, que recentemente esteve na «1.ª Companhia», foram um dos casais que terminou relação no ano de 2025. No «Dois às 10». o ator falou agora sobre o estado do seu coração.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado
- Dois às 10
- Hoje às 14:28
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
01:30
Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado
Hoje às 14:28
00:49
Cláudio Ramos faz esclarecimento sobre o seu estado de saúde
Hoje às 10:03
07:05
Famosa de 58 anos deixa Cristina Ferreira impressionada. Parece ter 40: “Há mulheres de 40 que não estão tão bem”
Hoje às 10:10
07:05
Teresa Silva revela pela primeira vez um passado até agora desconhecido
Hoje às 10:11
02:58
Teresa Silva conta susto com Tierry no Dubai: “Deixou de me falar durante umas 4 horas”
Hoje às 10:37
05:09
Teresa Silva confessa apoio a concorrente do “Secret Story 10"
Hoje às 10:42
08:15
Ninguém sabia disto. Estrela da TVI confessa infância conturbada: "Agora, lido bem"
Hoje às 10:48
06:22
Professor Sapinho: veja como está o ator da icónica personagem de “Morangos com Açúcar” 25 anos depois
Hoje às 10:50
04:40
Ana Sofia Cardoso revela decisão que envolve o filho: “Preferi falar muito pouco”
Hoje às 11:33
03:27
Cancro permitiu a Ana realizar um sonho
Hoje às 11:49
09:58
Diagnóstico de cancro tornou Ana Presidente da Junta de Freguesia
Hoje às 11:58