No «Dois às 10», é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Após Liliana Aguiar divulgar vídeo com o filho, Cláudio Ramos critica: «É um mau exemplo»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:29
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:42
Após Liliana Aguiar divulgar vídeo com o filho, Cláudio Ramos critica: «É um mau exemplo»
Hoje às 10:29
09:41
Cristina Ferreira sobre o casamento do ano: «Se fosse ela, também queria um casamento pequeno»
Hoje às 10:11
09:41
Cláudio Ramos sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: «É uma informação fidedigna»
Hoje às 10:12
03:34
Casal de ex-concorrentes de reality shows terminam a relação e deixam aviso: «É um assunto que não vai ser mais falado»
Hoje às 10:18
01:20
Cláudio Ramos pica Cristina Ferreira em direto: «Sou eu que digo coisas ao teu João»
Hoje às 10:28
08:12
Cristina Ferreira reage aos comentários de Gustavo Santos sobre Nuno Markl: «Não me parece que seja uma pessoa que tenha discernimento»
Hoje às 10:40
08:12
Depois de declarações polémicas, Cristina Ferreira arrasa Gustavo Santos: «É uma pessoa que se perdeu»
Hoje às 10:41
06:13
Antes da televisão, Cristina Ferreira teve este trabalho
Hoje às 10:49
10:54
Pertence a duas gerações de nomes marcantes do país e destaca-se com uma trajetória pouco convencional
Hoje às 11:02
03:27
Inspetora da PJ revela histórias por trás de crimes que chocaram Portugal: «Antes de entrar no carro, espreitava para baixo para ver se tinha alguma bomba»
Hoje às 11:40
04:02
Rosto conhecido que trabalhou com Cristina Ferreira e Goucha surge nos bastidores da TVI
Hoje às 11:45
04:02
Inspetora da PJ recorda caso macabro em que mulher foi enterrada viva: «Ela viu o escavar do buraco»
Hoje às 11:45
03:43
«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha
Hoje às 11:51
02:42
Filipa escolheu a droga em vez das filhas. Recuperou-se, mas a filha ainda não a perdoou
Hoje às 11:54
00:32
Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»
Hoje às 12:47