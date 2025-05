Após meningite aos 15 meses, Rogério enfrentou anos de sofrimento e superação: «Arrastava-me pelo chão, fazia necessidades na cadeira...»

No «Dois às 10», Rogério Santos partilhou a sua história de vida marcada por uma meningite aos 15 meses, devido à falta de vacina, que o deixou com sequelas nos membros inferiores. A sua mãe, Clarinda Santos, recordou os desafios que enfrentaram, desde as deslocações difíceis até à luta para que o filho aprendesse a ler. Rogério, que andou anos de muletas e ortótese, encontrou na cadeira de rodas uma nova forma de liberdade e autonomia, permitindo-lhe viajar e trabalhar. Saiba mais em TVI Player