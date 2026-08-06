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Após o casamento, casal vive um pesadelo: «A nossa lua de mel foi passada num hotel perto do IPO à espera de um diagnóstico»

O casamento de Bruno Pires e Telma Rosado parecia marcar o início de uma nova etapa de felicidade. Depois de um pedido de casamento emocionante e de uma cerimónia surpresa preparada pelos amigos, o casal viveu aquele que Bruno descreve como "o dia mais feliz da minha vida". Contudo, apenas dois dias depois, tudo voltou a mudar.

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