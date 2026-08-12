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Após o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, Katia Aveiro pronuncia-se e deixa dúvida no ar: “Há uma raiva”

No “Dois às 10”, é dia de ficar a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. Cinha Jardim, Isabel Figueira, Inês Simões, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, numa conversa onde não faltam opiniões, curiosidades e os principais detalhes sobre um dos eventos mais mediáticos do momento.

  • Dois às 10
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