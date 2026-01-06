VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Após o "Secret Story 9", Marisa fala sobre a relação entre a sua família e a de Pedro — Veja a conversa completa

No “Dois às 10”, recebemos Marisa, a 4.ª classificada do “Secret Story 9”. Numa conversa intensa, sincera e carregada de emoção, Marisa faz um balanço aprofundado da sua passagem pela casa mais vigiada do país, recorda os momentos mais marcantes do jogo, as estratégias, os conflitos e as alianças que a levaram até à final, e reflete sobre o impacto pessoal e emocional desta experiência única, revelando ainda como saiu transformada após esta aventura.

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 32min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Conversas

Após ser confrontada, Marisa Susana esclarece os seus sentimentos por Pedro — Veja a conversa completa

24 nov 2025, 12:15

A verdade sobre os últimos sete anos de vida de Marco Paulo com Eduardo Ferreira

24 out 2025, 12:11

Zé está disponível para amar? Eis o que diz o ex-noivo de Liliana — Veja a conversa completa

23 out 2025, 12:10

Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa

21 out 2025, 12:06

Sandro comenta conversa que teve com Cristiano Ronaldo sobre o «Secret Story 9» — Veja a conversa completa

6 out 2025, 11:47

De «amador» ao pódio: Viriato Quintela relembra a sua primeira experiência num reality show – Veja a entrevista completa

18 set 2025, 12:10

Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa

17 set 2025, 12:09
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

2 jan, 10:04

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

Ontem às 12:38

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Há 3h e 21min

Momento da saída de recruta da “1.ª Companhia” emociona todos: “Eu não estava à espera”

Ontem às 10:05

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

Há 46 min

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez 2025, 10:23

Fora do Estúdio

Vera não perdoa declarações de Inês e traz a público tudo o que ficou escondido

Hoje às 09:26

Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»

Ontem às 15:24

Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

4 jan, 22:25

Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

2 jan, 09:25

Fotos

Marisa e Pedro Jorge preparam-se para ir à casa de Leandro: «E se ele não abrir a porta?»

Há 33 min

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

Há 46 min

Amigos revelam quem foi a última pessoa que viram com Maycon antes do desaparecimento

Há 1h e 55min

Amigos que estiveram com Maycon antes do desaparecimento quebram silêncio: «Aquilo que eu sei é que houve uma discussão»

Há 2h e 13min