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Após polémica gala do “Big Brother Verão”, Cristina Ferreira dá a palavra a Cláudio Ramos: “Ele tem coisas para dizer e tem de dizer”

No “Dois às 10”, comentamos tudo o que aconteceu ontem na 11.ª gala do “Big Brother Verão”.

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