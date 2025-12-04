Após pré-eclâmpsia na gravidez, bebé de Cristiana desenvolveu paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão

No «Dois às 10», conhecemos a história de Cristiana, cuja maternidade foi marcada por amor, coragem e uma imprevisibilidade avassaladora. Grávida de gémeas, viu uma gestação que começou de forma serena transformar-se numa verdadeira emergência devido a uma pré-eclâmpsia severa. Clara e Francisca chegaram ao mundo extremamente prematuras, iniciando uma batalha diária pela sobrevivência. Entre internamentos prolongados, cirurgias delicadas e diagnósticos que abalaram qualquer expectativa, Cristiana e Fernando descobriram uma força interior que desconheciam. Hoje, orgulhosos e agradecidos, veem nas filhas um exemplo maior de resiliência e na maternidade a mais profunda lição das suas vidas.