No “Dois às 10”, recebemos Bernardina e Badoxa. Muito se tem falado sobre a relação que une os dois e, hoje, estão connosco para esclarecer os rumores e falar abertamente sobre esta ligação tão especial. Entre cumplicidade, emoções e muitas revelações, não perca esta conversa única.
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Após rumores de relação com Bernardina, Badoxa surpreende ao revelar que tem namorada: “Sabe de tudo desde o início”
- Dois às 10
- Há 1h e 36min
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